Libia, Al Sarraj annuncia il cessate il fuoco ed elezioni a marzo

Dopo le dichiarazioni del governo di accordo nazionale libico, anche il portavoce della Camera dei rappresentanti rivale con sede a Est, Aguila Saleh ha annunciato il cessate il fuoco. "Il nuovo stop taglia la strada a ogni ingerenza straniera e si conclude con l'uscita dei mercenari dal Paese e lo smantellamento delle milizie" ha detto Saleh. "Cerchiamo di voltare la pagina del conflitto e aspiriamo ad un futuro di pace e alla costruzione dello Stato attraverso un processo elettorale basato sulla Costituzione", ha aggiunto.

La comunità internazionale ha accolto con favore la tregua. Dalla Francia alla Germania, dall'Onu all'Italia, viene ribadita l'importanza di questo segnale verso un processo di pace.

Berlino saluta le prime notizie di un accordo in Libia che potrebbe portare alla tregua: "Non conosciamo i dettagli del patto, ma sarebbe un primo segnale importante per la pacificazione del conflitto", ha commentato la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Adebahr. "Il governo tedesco spera e si aspetta che tutti gli attori coinvolti vadano avanti su questo processo con spirito costruttivo", ha evidenziato.

Anche la Farnesina a stretto giro ha commentato positivamente la decisione di Tripoli. "L'Italia, che ha sostenuto in maniera costante e attiva gli sforzi dell'Onu nel quadro del processo di Berlino assieme ai principali partner Ue, accoglie con grande favore i comunicati emessi dal Consiglio presidenziale e dalla Camera in merito ad alcuni principi fondanti di un percorso condiviso per superare l'attuale stallo istituzionale nel Paese, a partire da una immediata cessazione delle ostilità e dalla riattivazione della produzione petrolifera", viene affermato in una nota.