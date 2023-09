Libia, arrivata a Derna nave Marina Militare con aiuti italiani

Arrivata a Derna, in Libia, la nave San Marco della Marina Militare italiana con gli aiuti per far fronte all'emergenza seguita dal passaggio della tempesta "Daniel".

A bordo della nave hanno preso posto materiale e personale della Protezione Civile, della Croce Rossa e della Difesa. Nei giorni scorsi la nave San Giorgio aveva già raggiunto la Libia e rimarrà in area anche nei prossimi giorni per assicurare le funzioni logistiche, di Comando e Controllo e di supporto sanitario, mentre la nave San Marco, una volta scaricati gli aiuti, tornerà in Italia.