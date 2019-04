Libia, acqua sporca e civili in fuga dalla guerra: Oms teme epidemie

L'Organizzazione mondiale della Sanità lancia l'allarme malattie in Libia. L'agenzia delle Nazioni Unite teme epidemie causate dall'acqua sporca e dalle fughe in massa di civili dai combattimenti vicino a Tripoli. Nella capitale libica, fa sapere l'Oms, ci sono forniture di emergenza per ospedali e strutture sanitarie per un periodo di tempo non superiore alle due settimane.