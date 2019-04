Libia, 220 morti e oltre mille feriti nei combattimenti a Tripoli

E' di 220 morti e oltre mille feriti l'ultimo bilancio delle vittime del conflitto in corso a Tripoli dal 4 aprile, giorno in cui il generale Khalifa Haftar ha lanciato l'offensiva militare per conquistare la capitale libica. E' quanto riferisce l'Oms (Organizzazione mondiale della sanità) precisando che tra i civili uccisi figurano operatori sanitari, donne e bambini. Secondo l'Onu, sono oltre 30mila gli sfollati.