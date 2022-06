Libano, umilia e tortura giovani operai con martellate ed elettroshock: datore di lavoro rischia fino a 3 anni

Secondo quanto riporta il quotidiano libanese francofono L'Orient-Le Jour, il caso è scoppiato quando il video dei soprusi subiti dagli operai, 13 siriani e 3 libanesi, è diventato

virale

percuote

nudi

sui maggiori social network, attirando l'attenzione prima degli utenti delle piattaforme, poi delle autorità libanesi. Nel video Charbel Tarabay, datore di lavoro dei giovani braccianti, limentre posavanocontro una parete e con una patata in bocca. In sottofondo alcuni complici dell'uomo lo incitavano a continuare il trattamento.

Alors que le propriétaire du verger à Akoura (Jbeil) ainsi que ses comparses ont été arrêtés, l’enquête des FSI s'est achevée. Les victimes, elles, se remettent difficilement de l’agression qu’elles ont subie. #Liban https://t.co/bITMA7eJtl

— L'Orient-Le Jour (@LOrientLeJour) June 28, 2022



Il tutto sarebbe iniziato quando, pur di non pagarli, Tarabay avrebbe cercato diverse scuse. "Ha urlato

accusandoci

ragazzino di 12 anni

bastone, un cavo elettrico, un martello

punzecchiato con delle scosse elettriche

terrorizzare altri lavoratori

provare

accuse

di avergli rubato i suoi occhiali da sole - racconta un, impiegato come bracciante - Gli abbiamo giurato che non c'entravamo. Ci ha ordinato di spogliarci e ci ha messo in fila contro il muro, mentre minacciava di accusarci di avergli rubato 100 milioni di sterline se non gli fossero stati restituiti gli occhiali".Un altro racconta che lui e suo figlio hanno subito vessazioni fisiche molto più violente "Le percosse sono piovute in tutte le direzioni, con un... - afferma un uomo di 49 anni, presente all'accaduto insieme a suo figlio di 11 - Ad un certo punto Laurence ha avuto sete e ha chiesto dell'acqua. I suoi torturatori lo hanno inzuppato con un secchio di acqua ghiacciata, poi lo hanno".Del caso si è interessato anche il ministro degli interni libanese, Bassam Mawlawi. L'avvocato delle vittime afferma che "questi [video] erano probabilmente destinati ache Tarabay avrebbe rifiutato di pagare". Inoltre senza di essi sarebbe stato molto più difficileche quello che dicevano le vittime fosse vero. Al termine delle indagini, lea carico dell'impresario sono di sequestro di persona, torture e minacce aggravate dall'uso di armi.