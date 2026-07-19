Libano, Beirut conferma 4328 morti in raid israeliani

Intanto, il segretario di Stato Marco Rubio ha incontrato a Washington il presidente libanese Joseph Aoun. "Il segretario ha elogiato il coraggio del governo libanese, sotto la guida del presidente Aoun, per il suo determinato impegno nel rivendicare la sovranità del Libano, disarmare Hezbollah e smantellarne le infrastrutture terroristiche, nonché nel procedere verso la pace" ha dichiarato in un comunicato il portavoce del Dipartimento di Stato Tommy Pigott, citato dalla Cnn. "Il segretario ha ribadito l'impegno degli Stati Uniti a sostenere l'attuazione efficace dell'accordo trilaterale". Aoun ha poi dichiarato che si terrà un vertice libanese-statunitense alla Casa Bianca.