Libano, Beirut conferma 4328 morti in raid israeliani

È salito a 4328 morti il bilancio dei raid israeliani in Libano dal 2 marzo. Lo riferisce il ministero della Salute di Beirut. Sono complessivamente 12.229 i feriti.
Intanto, il segretario di Stato Marco Rubio ha incontrato a Washington il presidente libanese Joseph Aoun. "Il segretario ha elogiato il coraggio del governo libanese, sotto la guida del presidente Aoun, per il suo determinato impegno nel rivendicare la sovranità del Libano, disarmare Hezbollah e smantellarne le infrastrutture terroristiche, nonché nel procedere verso la pace" ha dichiarato in un comunicato il portavoce del Dipartimento di Stato Tommy Pigott, citato dalla Cnn. "Il segretario ha ribadito l'impegno degli Stati Uniti a sostenere l'attuazione efficace dell'accordo trilaterale". Aoun ha poi dichiarato che si terrà un vertice libanese-statunitense alla Casa Bianca.
La visita è avvenuta dopo il sesto ciclo di colloqui tra Libano e Israele, svoltosi il 14 e 15 luglio a Roma sotto la mediazione degli Stati Uniti. Le discussioni, definite "proficue e positive" dal dipartimento di Stato americano, hanno consentito alle parti di raggiungere un'intesa sulla struttura e sulle linee guida del processo relativo alle cosiddette "zone pilota" nel sud del Libano.