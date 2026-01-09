Idf: attacchi contro Hezbollah in diverse aree del Libano

L'esercito israeliano ha annunciato di aver effettuato attacchi contro Hezbollah in "diverse aree" del Libano, il giorno dopo l'annuncio di Beirut sul disarmo del movimento integralista islamico filo-iraniano nel sud del Paese, giudicato "insufficiente" dallo Stato ebraico. I raid dell'Idf (Forze di Difesa Israeliane) hanno "preso di mira depositi e un sito di produzione di armi, usati per la rimessa in efficienza e il rafforzamento militare dell'organizzazione terroristica Hezbollah", ha affermato l'esercito, senza precisarne l'ubicazione. "Diversi siti di lancio e lanciarazzi, così come strutture militari", sono stati anch'essi colpiti, ha precisato il comunicato, aggiungendo che questi siti erano "utilizzati da Hezbollah per condurre attacchi" contro il territorio israeliano. Colpito anche un membro di Hezbollah nel Sud.