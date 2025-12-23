Logo Tgcom24
Mondo
nel sud del paese

Libano, raid forze Israele a Sidone: uccisi tre miliziani Hezbollah

23 Dic 2025 - 10:13
© Ansa

Tre membri del movimento sciita libanese Hezbollah sono stati uccisi in un raid israeliano nel sud del Libano. Lo hanno confermato le Forze di difesa di Israele (Idf), precisando che l'attacco è stato condotto con un drone contro un'automobile nei pressi della citta' costiera di Sidone. Secondo quanto riferito dall'esercito israeliano, i tre uomini erano coinvolti in attività volte a preparare attacchi contro le forze israeliane e a ricostruire infrastrutture operative di Hezbollah nell'area di Sidone.

