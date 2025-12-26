Medioriente, Unifil: "L'esercito israeliano ha sparato e ferito un peacekeeper in Libano"

Secondo la forza di pace Onu, il fuoco delle truppe dell'Idf posizionate nel Sud della Linea Blu ha colpito una pattuglia Unifl che stava ispezionando un posto di blocco nel villaggio di Bastarra. L'esplosione e gli spari hanno causato al peacekeeper colpito una lieve commozione cerebrale. La Forza interinale delle Nazioni Unite in Libano ha quindi lanciato un nuovo appello a Israele a "cessare il comportamento aggressivo". Si tratta dell'ultimo incidente di questo tipo segnalato nel Libano meridionale, dove l'Unifil funge da cuscinetto tra Israele e Libano e collabora con l'esercito libanese per sostenere una tregua durata un anno tra Israele e il gruppo militante Hezbollah.