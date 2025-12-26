Medioriente, Unifil: "L'esercito israeliano ha sparato e ferito un peacekeeper in Libano"

Per il "casco blu" una lieve commozione cerebrale. La forza Onu: "L'Idf cessi il comportamento aggressivo"
© Afp
La forza di pace delle Nazioni Unite Unifil ha annunciato che l'esercito israeliano "ha aperto il fuoco" nella mattinata di venerdì 26 dicembre nei pressi della Linea Blu, che separa il Libano da Israele e dalle alture del Golan, ferendo leggermente un peacekeeper, nel corso di due distinti incidenti avvenuti nel Sud del Libano. Lo riporta The Times of Israel.
Secondo la forza di pace Onu, il fuoco delle truppe dell'Idf posizionate nel Sud della Linea Blu ha colpito una pattuglia Unifl che stava ispezionando un posto di blocco nel villaggio di Bastarra. L'esplosione e gli spari hanno causato al peacekeeper colpito una lieve commozione cerebrale. La Forza interinale delle Nazioni Unite in Libano ha quindi lanciato un nuovo appello a Israele a "cessare il comportamento aggressivo". Si tratta dell'ultimo incidente di questo tipo segnalato nel Libano meridionale, dove l'Unifil funge da cuscinetto tra Israele e Libano e collabora con l'esercito libanese per sostenere una tregua durata un anno tra Israele e il gruppo militante Hezbollah.
"Gli attacchi contro o in prossimità delle forze di peacekeeping costituiscono gravi violazioni della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza", ha sottolineato l'Unifil, riferendosi alla risoluzione del 2006 che ha costituito la base della tregua del novembre 2024. L'Unifil ha quindi ribadito il suo appello all'esercito israeliano a "cessare attacchi contro o in prossimità delle forze di peacekeeping che lavorano per la pace e la stabilità lungo la Linea Blu".
All'inizio del mese di dicembre 2025, l'Unifil aveva dichiarato che le forze israeliane avevano aperto il fuoco sulle sue forze nel Libano meridionale. Il mese scorso aveva annunciato che i soldati israeliani avevano aperto il fuoco sulle sue truppe nel Sud, mentre l'esercito israeliano, da parte sua, aveva sostenuto di aver scambiato i caschi blu per persone "sospette" e di aver sparato colpi di avvertimento. A ottobre 2025, l'Unifil ha reso noto che uno dei suoi membri era stato ferito da una granata israeliana sganciata vicino a una posizione Onu nel Sud del Paese, il terzo incidente del genere in poco più di un mese.