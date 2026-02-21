Libano, otto miliziani di Hezbollah uccisi in un raid israeliano

Durante un sit-in a Beirut, il vicepresidente dell’ufficio politico del partito, Mahmoud Comati, ha rivendicato la linea dura. "Quale altra opzione abbiamo per difenderci, per difendere la nostra terra e per difendere la nostra patria? Quale altra opzione abbiamo se non la resistenza? Non ne abbiamo un'altra", ha dichiarato. Comati ha poi aggiunto: "I nostri prigionieri non resteranno in prigione e l'occupazione delle nostre terre non continuerà". Il riferimento è ai circa venti detenuti libanesi ancora nelle carceri israeliane e alle sei postazioni che, secondo Hezbollah, restano sotto controllo delle forze armate di Israele in territorio libanese. Nel suo intervento, il dirigente sciita ha messo in dubbio anche l’efficacia della via diplomatica: "Lo Stato si è convinto ora che la diplomazia e le relazioni internazionali non abbiano alcun valore?".