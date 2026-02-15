Gaza, fonti mediche: "Nella notte uccisi otto palestinesi"

A riportarlo è Al-Jazeera, citando fonti dell'ospedale Nasser e di quello di al-Shifa, che parla di "ennesima violazione del cessate il fuoco mediato dagli Usa a ottobre". L'attacco è avvenuto oltre la cosiddetta "linea gialla", una sorta di "confine interno" che limita la parte di territorio della Striscia sotto il controllo diretto delle forze israeliane.