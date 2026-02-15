Gaza, fonti mediche: "Nella notte uccisi otto palestinesi"
Quattro a Khan Younis e quattro ad al-Faluja, si tratta dell'ennesima violazione del cessate il fuoco
© Ansa
Sono almeno otto i palestinesi uccisi nella striscia di Gaza dalle forze armate israeliane, durante la notte tra sabato 14 febbraio e domenica 15.
A riportarlo è Al-Jazeera, citando fonti dell'ospedale Nasser e di quello di al-Shifa, che parla di "ennesima violazione del cessate il fuoco mediato dagli Usa a ottobre". L'attacco è avvenuto oltre la cosiddetta "linea gialla", una sorta di "confine interno" che limita la parte di territorio della Striscia sotto il controllo diretto delle forze israeliane.
Quattro delle vittime sono state uccise nella città meridionale di Khan Younis, mentre le altre durante un raid delle forze israeliane in una tenda per sfollati nella zona di al-Faluja, nel nord della Striscia. Inoltre, una nona persona potrebbe essere stata uccisa perché, secondo quanto dichiarato dall'esercito israeliano, avrebbe superato la linea gialla rappresentando una minaccia immediata.
Gli assalti sono arrivati mentre l'esercito israeliano lanciava diversi attacchi nel sud del Libano, prendendo di mira quelli degli edifici che sarebbero utilizzati come magazzini dal gruppo armato Hezbollah.