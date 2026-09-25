Lettonia, incidente durante un'esercitazione: feriti 4 militari italiani

Incidente per i militari italiani durante un addestramento Nato in Lettonia nell’ambito della missione Forward Land Forces (FLF). Durante un'esercitazione a fuoco a Ādaži un veicolo con quattro militari dell'Esercito italiano, appartenenti all'11° Reggimento Bersaglieri, è stato colpito da un'arma da fuoco non automatizzata installata su un altro veicolo militare italiano. I quattro, di cui uno in condizioni più serie, sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti in una struttura sanitaria di Riga, dove sono attualmente sottoposti alle cure e agli accertamenti necessari: nessuno di loro risulta, al momento, in pericolo di vita. Sono state immediatamente avviate le verifiche per accertare le cause e ricostruire la dinamica dell'accaduto.