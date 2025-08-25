Lettera a Melania Trump, la moglie di Erdogan si batte per la causa dei bimbi palestinesi

Elogiando il gesto di Melania che scrisse a Putin perorando la causa dei bambini ucraini, la signora Emine invita la First Lady americana a fare altrettanto per i piccoli di Gaza
© Ansa
Emine Erdogan, la moglie del presidente turco ha preso lo spunto da una lettera che Melania Trump aveva scritto a Putin per perorare, senza mai nominarla direttamente, la causa delle decine di migliaia di bambini rapiti durante la guerra in Ucraina e portati in Russia. Elogiando il gesto di Melania, la signora Erdogan invita la First Lady americana a fare altrettanto per i piccoli palestinesi: "Confido che la grande sensibilità che avete dimostrato per i 648 bambini ucraini che hanno perso la vita nella guerra si estenderà anche a Gaza, dove, nell’arco di due anni, 62.000 civili innocenti, tra cui 18.000 bambini, sono stati brutalmente uccisi", si legge.
"Come madre, come donna e come essere umano - continua Emine - condivido profondamente i sentimenti espressi nella vostralettera e spero che possiate dare la stessa speranza ai bambini di Gaza", riporta il Corriere della Sera. La frase “bambino sconosciuto” scritta sui sudari di migliaia di bambini di Gaza apre ferite irreparabili nelle nostre coscienze - si legge nella lettera -. "I bambini sono spinti in una profonda rovina psicologica e hanno completamente dimenticato come sorridere, urlano nei microfoni che vogliono morire, portando nei loro cuori innocenti la stanchezza di una guerra che non possono affrontare".
La first lady turca, infine, parla di "un risveglio collettivo del mondo" sulla questione di Gaza che porta a "una volontà globale" di riconoscere la Palestina. Di qui l’invito, piuttosto perentorio, alla sua omologa americana perché lanci un appello che "assolverà anche a una responsabilità storica nei confronti del popolo palestinese".
