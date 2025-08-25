Lettera a Melania Trump, la moglie di Erdogan si batte per la causa dei bimbi palestinesi

Emine Erdogan, la moglie del presidente turco ha preso lo spunto da una lettera che Melania Trump aveva scritto a Putin per perorare, senza mai nominarla direttamente, la causa delle decine di migliaia di bambini rapiti durante la guerra in Ucraina e portati in Russia. Elogiando il gesto di Melania, la signora Erdogan invita la First Lady americana a fare altrettanto per i piccoli palestinesi: "Confido che la grande sensibilità che avete dimostrato per i 648 bambini ucraini che hanno perso la vita nella guerra si estenderà anche a Gaza, dove, nell’arco di due anni, 62.000 civili innocenti, tra cui 18.000 bambini, sono stati brutalmente uccisi", si legge.