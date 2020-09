Lesbo, migliaia di migranti trasferiti dopo rogo nel campo di Moria

Sull'isola greca di Lesbo si è svolta un'operazione di polizia per trasferire migliaia di migranti rimasti senza rifugio in una nuova struttura di Kara Tepe, vicino Mitilene, dopo gli incendi che hanno distrutto il campo di Moria. Gli agenti hanno provato a parlare con i richiedenti asilo con l'obiettivo di convincerli a trasferirsi. Non sono stati segnalati scontri nella prima parte dell'operazione.