Legione internazionale per l'Ucraina, arrivate migliaia di adesioni | Il volontario italiano: "Vado a difendere i bimbi"

Gran Bretagna e Danimarca "autorizzano" le adesioni - Una "legione internazionale" di volontari per combattere al fianco delle forze ucraine contro l'invasione russa. E' la chiamata alla armi fatta dal presidente Volodymyr Zelensky ai cittadini di tutto il mondo, che può ricordare il precedente storico delle brigate internazionali create durante la Guerra civile spagnola fra cui militò anche lo scrittore britannico George Orwell. E qualche governo, da quello britannico a quello della piccola Danimarca, non esita a farsi avanti per promettere pubblicamente sostegno a questi "volontari": anche a costo di sfidare il rischio di dar vita a qualcosa che a Mosca - in piena escalation della crisi - potrebbe essere interpretata come un atto ostile diretto, un atto di guerra.

Le adesioni nelle ambasciate ucraine - Kiev ha già organizzato punti di reclutamento in varie ambasciate ucraine del pianeta e fra le prime ad attivarsi c'è stata quella in Israele: Paese con molti cittadini originari dell'Ucraina come del resto della Russia. Fra i volontari più richiesti ci sono quelli con precedenti esperienze militari. Il regolamento delle forze armate ucraine introdotto nel 2016 già prevede la possibilità di un arruolamento di personale straniero "secondo un contratto su base volontaria".

Parla il volontario italiano: parto per difendere i bambini ucraini - "Né soldi, né gloria: non sono Rambo, anche se ho esperienze militari e di antiterrorismo, parto per difendere gli ideali e soprattutto i bambini". Lo ha detto all'agenzia Ansa Francesco - il nome è di fantasia per garantire l'anonimato - 35 anni e originario della Campania, che ha deciso di arruolarsi tra i volontari della Brigata Internazionale. Francesco è in attesa dei documenti per partire da parte dell'ambasciata ucraina in Italia.