Legge Ungheria su omosessualità, Ue pronta a procedere con ricorsi

Sulla legge ungherese che vieta la rappresentazione dell'omosessualità ai minori l'Ue si aspetta "una risposta dal governo, preferibilmente l'annuncio che la norma non entrerà in vigore". Ma, avverte la vice presidente della Commissione europea, Vera Jourova, "se la risposta non sarà soddisfacente non esiteremo ad andare avanti nel processo" anche con un ricorso alla Corte Ue e a eventuali sanzioni.