Scomunica dei lefebvriani, la Fraternità San Pio X presenta ricorso contro il decreto del Papa

La Fraternità sacerdotale San Pio X ha presentato ricorso contro il decreto con cui il Dicastero per la Dottrina della Fede ha disposto la scomunica dei lefebvriani dopo le ordinazioni di nuovi vescovi senza mandato pontificio. L'istanza è stata depositata l'11 luglio presso lo stesso Dicastero che aveva emesso il provvedimento il 2 luglio. In una nota, la Fraternità spiega che il ricorso è stato presentato in conformità ai canoni 1734 e seguenti del Codice di diritto canonico. Secondo quanto sostenuto dalla Fsspx, la procedura ha l'effetto di sospendere gli effetti del decreto.