Le immagini di una Londra deserta (come non l'avete mai vista) in vendita per beneficenza

Da Trafalgar Square a Westminster Bridge fino a Soho e Piccadilly Circus. E' una Londra deserta quella che appare dalle foto scattate da Federico Gatti, corrispondente dalla capitale britannica per NewsMediaset. Il giornalista ha deciso di mettere in vendita le stampe delle immagini, che testimoniano le conseguenze del lockdown imposto per via dell'emergenza coronavirus, per poi devolvere il ricavato alla Croce Rossa.