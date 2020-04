Coronavirus, Londra pronta a prorogare il lockdown fino al 7 maggio

Il governo britannico annuncerà giovedì prossimo la proroga fino ad almeno il 7 maggio del lockdown imposto nel Paese il 23 marzo scorso per contenere l'epidemia di coronavirus che ha fatto registrare finora 88.621 casi e 11.329 decessi. E' quanto riporta oggi il Times, che evidenzia come per quasi i tre quarti dei britannici, il 74%, la priorità in questo momento sia limitare la diffusione del contagio, anche se con gravi danni all'economia.