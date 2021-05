Le donne della politica mondiale vittime di violenza, la campagna di AleXsandro Palombo al Louvre

"Just Because I Am a Woman", la campagna di Alexsandro Palombo Instagram 1 di 9 Instagram 2 di 9 Instagram 3 di 9 Instagram 4 di 9 Instagram 5 di 9 Instagram 6 di 9 Instagram 7 di 9 Instagram 8 di 9 Instagram 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

Angela Merkel, Hillary Clinton, Michelle Obama, Alexandria Ocasio-Cortez, Brigitte Macron, Aung San Suu Kyi e Sonia Gandhi ritratte come vittime di violenza. "Just Because I Am a Woman - Solo perché sono una donna", la serie di opere di AleXsandro Palombo contro la violenza sulle donne, apparse sui muri di Milano, è stata acquisita dal Museo delle Arti Decorative del Louvre di Parigi entrando ufficialmente a far parte della collezione nazionale. Lo rende noto lo stesso artista.