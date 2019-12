Le bellezze d’italia “danzano” a Bruxelles

Le più belle città e regioni d’Italia sono state messe in valore durante la quarta edizione del galà di beneficenza del Comites di Bruxelles a tema "Souvenir d'Italie". L'evento, patrocinato quest’anno dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019, mira a promuovere l’integrazione della comunità italiana in Belgio e raccogliere fondi per sostenere le associazioni che lavorano su progetti umanitari in Belgio.