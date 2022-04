Lavrov: "Mosca continuerà ad adempiere agli obblighi contrattuali"

Mosca ha fatto sapere che intende continuare a rispettare equamente i propri impegni contrattuali sull'export: lo ha detto il ministro degli Esteri Sergei Lavrov.

"La Russia, in quanto attore responsabile del mercato globale - ha spiegato - intende continuare ad adempiere in modo equo ai propri obblighi in base a contratti internazionali in termini di consegne all'esportazione di beni agricoli, fertilizzanti, risorse energetiche e altri prodotti critici".