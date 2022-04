Lavrov: "La Russia non si considera in guerra con la Nato"

La Russia non si considera in guerra con la Nato, perché questo farebbe crescere i rischi di guerra nucleare, cosa che non può essere consentita.

L'ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Ria Novosti. "Noi non ci consideriamo in guerra con la Nato, perché questo sarebbe un passo che accrescerebbe i rischi" di una guerra nucleare", ha detto Lavrov in un'intervista con la televisione al Arabiya.