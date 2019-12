L'Assemblea Onu approva una risoluzione russa sul cybercrimine

L'assemblea dell'Onu ha approvato una risoluzione proposta dalla Russia e sostenuta dalla Cina per creare una nuova convenzione internazionale per combattere il cybercrimine. Il via libera è arrivato nonostante le obiezioni di Usa e Ue. La risoluzione prevede la creazione di un comitato di esperti per elaborare un'"ampia convenzione internazionale per contrastare l'uso delle tecnologie di informazione e comunicazione a scopi criminali".