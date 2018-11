Lascia i bimbi in auto e va a fare shopping: la figlia di 6 anni uccide il fratellino

Ha acceso un film e dato delle merendine ai suoi due figli per distrarli, poi è sceso dalla macchina ed è entrato in un centro commerciale per acquistare dei vestiti . Quando Adrian Dreshaun Middleton - un papà di Huston, in Texas - è uscito dall'esercizio, suo figlio più piccolo , di un anno, non c'era più: era stato strangolato dalla sorella di 6 anni .

L'uomo ha detto alla polizia che aveva lasciato la macchina accesa e il condizionatore d'aria in funzione prima di entrare nel centro commerciale. La bimba ha dichiarato agli investigatori che stava giocando con il suo fratellino mentre suo padre stava facendo "la spesa per comprare i vestiti", ma poi il piccolo ha iniziato a piangere, lei si è arrabbiata e gli ha stretto la cintura di sicurezza attorno al collo. "Pensavo si fosse addormentato", ha detto la bimba agli agenti.



Quando Middleton è tornato in auto, ha visto la figlia piangere. La bimba gli ha confessato subito di "aver fatto qualcosa di brutto". L'uomo ha visto la cintura avvolta intorno al collo del piccolo e ha chiamato i soccorsi tentando di rianimare il figlio fino all'arrivo dell'ambulanza. Il bimbo una volta soccorso dai paramedici è stato portato al Texas Children's Hospital dove è stato dichiarato morto. All'inizio Middleton aveva detto alla polizia di essere rimasto in negozio per una mezz'ora e di aver sempre tenuto d'occhio i bambini attraverso la vetrina. Ma dalle telecamere di sicurezza è emerso che l'uomo è rimasto in negozio per più di un'ora e mezza senza controllare i suoi figli.