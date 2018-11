Francia, nasconde per due anni la figlia nel bagagliaio: scoperta dal meccanico

Ha preso il via a Tulle, in Francia, il processo a carico di Rosa Maria Da Cruz , la 50enne che per due anni ha nascosto e cresciuto la figlia nel bagagliaio della sua auto . A scoprire quanto stava accadendo fu nel 2013 un meccanico che, sentendo dei rumori provenire dal baule dell'auto e pensando si trattasse di un animale, lo aprì e vide la piccola Serena in condizioni disumane.

La bimba, che ora ha sette anni, fu salvata per miracolo e poi data in affido. Quando fu trovata, i soccorritori spiegarono che era in condizioni disperate e sarebbe sopravvissuta ancora per pochissimo all'interno del bagagliaio. TLa piccola nacque da una relazione clandestina: per questo motivo la donna, già mamma di tre figli, avrebbe deciso di nasconderla nell'auto. La donna è accusata di maltrattamenti su minori e rischia fino a 20 anni di carcere.