Lapponia, la protesta di Greta Thumberg contro la miniera di ferro

La giovane attivista è tornata quindi a catalizzare l'attenzione del mondo su un tema che le sta a cuore: "Noi crediamo che il clima, l'ambiente, l'aria pulita, l'allevamento delle renne, i diritti delle popolazioni indigene e il futuro dell'umanità debbano essere delle priorità rispetto al profittodi una società. Il governo svedese deve fermare la colonizzazione della Lapponia".

Stoccolma a breve dovrà decidere se concedere alla britannica Mining Beowulf, i diritti di sfruttamento di quello che potrebbe rivelarsi il più grande giacimento di ferro di tutta la Scandinavia. Nel sito prescelto da decenni vivono circa 80 mila Sami dediti all'allevamento di renne. In gioco ci sono da una parte, i diritti di una minoranza e la difesa dell'ambiente, dall'altra, il profitto che lo sfruttamento delle risorse minerarie porterebbe al Paese.

Non è certo la prima volta che Greta Thumberg sfida i grandi della terra trascinando in piazza con lei giovani di ogni angolo del mondo. "Il governo svedese deve fermare questa iniziativa che mette a rischio l'ambiente, la biodiversità, la cultura e la sopravvivenza di un popolo", ha affermato la giovane attivista, che ha dato vita a una petizione online per dire "no" alla miniera.