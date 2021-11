Cop26, Greta Thunberg: "Contenuti più vaghi del solito bla bla bla"

IPA

Intervistata dalla Bbc, Greta Thunberg ha definito i risultati della Cop26 "ancora più vaghi del solito. Sono riusciti ad annacquare il bla bla bla. Questa è una conquista". "Purtroppo è finita come mi aspettavo - ha proseguito l'attivista svedese -. Ci sono tanti piccoli passi in avanti ma il documento può essere interpretato in tanti modi. E' molto, molto vago".