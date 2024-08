L'Italia "è sempre in prima linea nel sostenere la Tunisia con azioni concrete, ma per contrastare il traffico di migranti serve uno sforzo in più". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, sottolineando che "la pressione esercitata sul nostro Paese, in particolare sull'isola di Lampedusa e sulla Sicilia, crea una situazione di seria difficoltà aggravata dall'emergenza coronavirus".