Lamorgese: "Flussi migratori in aumento per la crisi del grano"

Il ministro dell'interno, Luciana Lamorgese, lancia un primo allarme sull'aumento dei flussi migratori anche per la crisi del grano legata alla crisi ucraina: "Già ora vediamo incrementati i flussi migratori rispetto a prima, anche per la crisi alimentare, c'è il timore di avere un rischio di povertà ulteriore oltre a quella già vissuta in Paesi dove c'è il già il razionamento del pane, la preoccupazione certamente c'è", ha detto a margine di una visita a Washington.