"Lady Huawei", governo cinese: "Bentornata a casa Meng Wanzhou"

"Bentornata a casa". Sono le parole di un funzionario del governo cinese alla conclusione della vicenda giudiziaria della direttrice finanziaria di Huawei, Meng Wanzhou, sulla via del rientro in Cina. Si è chiuso così il procedimento di estradizione dopo la conclusione di un accordo con Washington che consente alla donna, finora in libertà vigilata in Canada, di tornare in patria. Meng Wanzhou era stata arrestata l'1 dicembre del 2018.