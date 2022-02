La Cina autorizza l'uso "condizionato" della pillola anti-Covid "Paxlovid"

La Cina ha dato il via libera all'uso "condizionato" della pillola anti-Covid "Paxlovid" del gruppo americano Pfizer.

Lo ha annunciato l'agenzia nazionale del farmaco. La decisione arriva proprio nei giorni in cui Pechino sta ospitando le Olimpiadi invernali e in cui il Paese sta affrontando alcuni piccoli focolai del virus. Le autorità cinesi non hanno comunque ancora autorizzato alcun vaccino straniero contro il Covid-19.