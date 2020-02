La tempesta Dennis spaventa la Gran Bretagna: "Può mettere a rischio la vita delle persone"

La tempesta Dennis "può mettere a rischio la vita delle persone" nel Galles del sud dove si prevedono 140 millimetri di pioggia in 48 ore secondo le autorità britanniche che hanno diramato un'allerta rossa, la prima dal 2015. Onde gigantesche, fino a trenta metri, nell'Atlantico, e venti che superano i 200 chilometri orari si stanno abbattendo sul Regno Unito dove hanno causato fino ad ora due vittime, i cui corpi sono stati recuperati in mare. In corso le ricerche per una donna scomparsa vicino a Brighton. In difficoltà il traffico aereo con la cancellazione di decine di collegamenti e molti velivoli che faticano ad atterrare per le forti raffiche: uno di questi ha portato a termine un atterraggio clamoroso, in "derapata". Interruzioni anche nelle linee ferroviarie.