La Slovenia legalizza il matrimonio omosessuale e le adozioni

E' stato legalizzato in Slovenia il matrimonio tra persone dello stesso sesso, insieme con l'adozione di figli da parte di coppie omosessuali.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale di Lubiana, che ha definito in un verdetto discriminatorie le norme finora vigenti in fatto di unioni etero e omosessuali. E' stato stabilito che un'unione coniugale è quella tra due persone indipendentemente dal sesso e che due partner dello stesso sesso che vivono in unione coniugale possono adottare bambini alle stesse condizioni delle coppie etero.