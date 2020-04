La Siria denuncia raid israliani a Damasco: "Attivata la contraerea"

Dopo che un missile identificato come proveniente da un caccia israeliano ha colpito obiettivi vicino a Damasco, la difesa aerea dell'esercito siriano è entrata in azione, abbattendo "un certo numero di missili prima che raggiungessero i loro obiettivi". Negli ultimi mesi, gli attacchi attribuiti a Israele hanno preso di mira posizioni in Siria dove sono di stanza forze iraniane o combattenti di Hezbollah.