La Russia contro Stoltenberg: "Non prenderemo più sul serio sue dichiarazioni"

Mosca ha deciso di non prendere più sul serio le dichiarazioni del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. "Non siamo interessati alle dichiarazioni di Stoltenberg, che o è il segretario generale della Nato, o è un banchiere, non ho ancora capito", ha aggiunto Zakharova, facendo riferimento al fatto che Stoltenberg è stato nominato capo della Banca centrale di Norvegia per i prossimi sei anni. Il segretario generale assumerà l'incarico a settembre dopo aver lasciato la Nato.