La Russia agli Stati Uniti: "Non intendiamo attaccare l'Ucraina"

Afp

La Russia ha detto chiaramente agli Stati Uniti che non ha "alcuna intenzione di attaccare l'Ucraina". Lo ha reso noto un negoziatore russo al termine dei colloqui di Ginevra, avvisando però che la Casa Bianca "non deve sottovalutare il rischio di uno scontro". Una fonte diplomatica di Washington, da parte sua, ha invece affermato che la Russia non avrebbe dato alcuna risposta sulla richiesta di una de-escalation ai confini con l'Ucraina.