La risposta di Elon Musk a Jeff Bezos: sei solo il secondo più ricco al mondo

Medaglia d'oro per Elon Musk e argento per Jeff Bezos. A ricordarlo è proprio il Ceo di Tesla in risposta a un post in cui si legge che "oggi, Amazon è una delle aziende di maggior successo al mondo e ha rivoluzionato due industrie completamente diverse". Un'affermazione a cui Musk non ha nulla in contrario, se non ribadire, con una emoticon, che tutta quella rivoluzione non è ancora riuscita a portare Bezos al primo posto nella lista dei più ricchi al mondo.

Ad oggi Elon Musk risulta essere l'uomo più ricco al mondo con un patrimonio stimato di 222 miliardi di dollari. Fondamentali l'impennata delle azioni di Tesla e le nuove stime di mercato che attribuiscono alla sua Space X un valore superiore ai 100 miliardi. Non di molto sotto il numero uno di Amazon, fermo alla modica cifra di 191,7 miliardi di dollari. Insomma, qualche miliardo di differenza, che bastano a Musk per fare un po' di sano sfottò sui social. D'altra parte le azioni di Tesla sono aumentate di oltre il 720% solo nel 2020, e finché l'azienda sta bene, anche il suo capo lo è. Soprattutto quando dietro di lui c'è un competitor d'eccellenza non solo per la conquista del mercato mondiale ma anche per quello spaziale dove la lotta è tra la SpaceX di Musk e la Blue Origin di Bezos.

Ed ecco quindi che Elon Musk quella medaglia d'argento sotto il post di Bezos deve averla messa con un certo vanto, al punto tale che non è servito aggiungere altro per distogliere l'attenzione dalla copertina del 1999 della rivista Barron's che prevedeva una fine catastrofica per Amazon, ripescata dal suo fondatore per ricordare, dal canto suo, quanto costruito negli ultimi 20 anni.