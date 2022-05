La Pussy Riot Maria Alyokhina è fuggita dalla Russia

Maria Alyokhina, una delle componenti delle Pussy Riot, è riuscita a fuggire dalla Russia, dove era scomparsa e dichiarata latitante da aprile.

La conferma della fuga è arrivata dall'avvocato della donna. Secondo il New York Times la Alyokhina, che si nascondeva nell'appartamento di un'amica a Mosca, sarebbe riuscita a fuggire travestendosi da addetta per la consegna del cibo a domicilio, arrivando in Lituania.