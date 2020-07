La principessa Beatrice è "regina del riciclo", nel giorno delle nozze indossa un paio di scarpe già usate

Kate Middleton e la sua scelta di indossare vestiti in più di un'occasione ufficiale hanno fatto scuola in Gran Bretagna. Nel giorno del sì con l'imprenditore italiano Edoardo Mapelli Mozzi, la principessa Beatrice di York ha deciso di riutilizzare l'abito della nonna, la regina Elisabetta II, e non solo. Anche le scarpe non erano nuove. Molti osservatori si sono accorti che le décolleté di Valentino, che spuntavano dalla lunga gonna, erano state esibite in altri due appuntamenti ufficiali.