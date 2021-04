La Nato annuncia: "Il ritiro dall'Afghanistan è iniziato" | Di Maio: "L'impegno italiano prosegue"

l ritiro dall'Afghanistan "sarà un processo ordinato e coordinato - si legge nel comunicato -. La sicurezza delle truppe sarà una priorità assoluta in ogni fase del percorso e si stanno adottando tutte le misure necessarie per mantenere il personale" in sicurezza. Perciò non saranno diffusi "dettagli operativi, inclusi i numeri delle truppe o le tempistiche di ciascun Paese". "Qualsiasi attacco talebano durante il ritiro riceverà una risposta energica. Abbiamo in programma di completare il nostro ritiro entro pochi mesi", conclude la nota ufficiale.

Di Maio: "L'impegno italiano non si esaurirà" - L'impegno dell'Italia in Afghanistan "non si esaurirà" con il termine della missione Nato, ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, assicurando l'obiettivo di continuare a "monitorare che nei negoziati di pace vengano salvaguardate le conquiste politico-sociali, a partire dai diritti delle minoranze, dei bambini e delle donne". "Faremo di tutto per far tornare a crescere l'Afghanistan in un futuro democratico e di pace", ha aggiunto.