La missione dell'Europarlamento lascia Malta: "Seri rischi"

"Siamo arrivati con molte preoccupazioni e non ripartiamo rassicurati perché a Malta ci sono seri rischi per il rispetto dello stato di diritto e ci possono essere conseguenze". Lo afferma l'europarlamentare olandese, Sophie in 't Veld, capo della missione urgente inviata dai capigruppo di Strasburgo a Malta per valutare sul posto il coinvolgimento di esponenti del governo nell'assassinio della giornalista Daphne Caruana Galizia.