La Francia riapre le frontiere esterne Schengen dal 1 luglio

La Francia "aprirà gradualmente le sue frontiere esterne Schengen dal 1 luglio". Lo hanno annunciato i ministri degli Esteri Jean-Yves Le Drian e degli interni Christophe Castaner in una dichiarazione congiunta. La decisione è stata presa conformemente alle raccomandazioni della Commissione europea presentate giovedì e "questa apertura sarà effettuata in modo progressivo e differenziato in base alla situazione sanitaria dei vari paesi terzi".