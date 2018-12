La Francia non aspetta l'Ue: dal 2019 tassa sui colossi di internet

Dal primo gennaio in Francia entrerà in vigore la tassa sui colossi di Internet (Google, Apple, Facebook, Amazon, eccetera) senza attenderne l'adozione a livello europeo. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia Bruno Le Maire. "Per il 2019 la tassa genererà un gettito che valutiamo in 500 milioni di euro", ha detto Le Maire. La tassa servirà a finanziare le misure sociali annunciate dal presidente Emmanuel Macron.