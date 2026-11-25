Interpellate da Voice of America, sia Stockli sia Fischer hanno dichiarato di non avere rapporti commerciali con la Corea del Nord. L'azienda svizzera ha inoltre precisato di non esportare i propri prodotti nel Paese e di non essere in grado di verificarne l'autenticità sulla base delle immagini disponibili. Le attrezzature sportive ricreative rientrano tra i beni di lusso vietati dalla risoluzione 2270 del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, adottata nel 2016 dopo il quarto test nucleare nordcoreano. Non è però chiaro attraverso quali canali i prodotti mostrati nelle immagini siano eventualmente arrivati nel Paese.