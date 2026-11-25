La figlia di Kim Jong-un sugli sci proibiti: sono beni di lusso vietati dalle sanzioni Onu
Sarebbero sci con attrezzature di alta gamma di presunta provenienza europea quelli indossati il 17 novembre da Kim Ju-ae, la figlia 13enne del leader nordcoreano
In teoria quegli sci indossati da Kim Ju-ae, figlia del leader Kim Jong-un, non sarebbero dovuti essere ai suoi piedi, dato che rientrano nella categoria di beni di lusso vietati dalle sanzioni Onu. Ma nella pratica non è così. Nelle immagini, diffuse il 17 novembre dai media statali nordcoreani, si vede infatti Ju-ae mentre scia con attrezzature di alta gamma di presunta provenienza europea.
A fare notare questa incongruenza a un portavoce del Dipartimento di Stato americano è stata l'emittente statunitense Voice of America (Voa). Rispondendo ieri a una domanda della stessa emittente, il funzionario ha ribadito che le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'Onu impongono agli Stati membri di impedire la fornitura, la vendita o il trasferimento, diretto o indiretto, di beni di lusso a Pyongyang.
Marchi occidentali sugli sci di Ju-ae
Nelle foto diffuse dai media statali nordcoreani, gli sci utilizzati da Kim Ju-ae sarebbero riconducibili al marchio svizzero Stockli. Alcuni dettagli dell'abbigliamento hanno inoltre alimentato ipotesi sulla provenienza da una casa di moda francese di lusso. Anche l'attrezzatura utilizzata dal dirigente nordcoreano Pak Jong-chon sembrerebbe appartenere al marchio austriaco Fischer.
Le aziende si smarcano e resta il mistero
Interpellate da Voice of America, sia Stockli sia Fischer hanno dichiarato di non avere rapporti commerciali con la Corea del Nord. L'azienda svizzera ha inoltre precisato di non esportare i propri prodotti nel Paese e di non essere in grado di verificarne l'autenticità sulla base delle immagini disponibili. Le attrezzature sportive ricreative rientrano tra i beni di lusso vietati dalla risoluzione 2270 del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, adottata nel 2016 dopo il quarto test nucleare nordcoreano. Non è però chiaro attraverso quali canali i prodotti mostrati nelle immagini siano eventualmente arrivati nel Paese.