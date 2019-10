"La delinquenza non ha genere": le  latitanti più pericolose d'Europa

I crimini commessi dalle donne non sono meno gravi rispetto a quelli degli uomini. Questo il messaggio dietro alla campagna "La delinquenza non ha genere", promossa da Europol e dall'Unione Europea. La homepage del sito mostra i volti dei ricercati insieme alle loro storie, che spesso parlano di omicidi, traffico di droga o esseri umani. Il dato che lascia sorpresi è che 18 di loro su 21 sono donne. "Generalmente le persone pensano che questi reati non possano essere commessi da donne - racconta la portavoce di Europol Tine Hollevoet - il nostro obiettivo è invece quello di attirare il maggior numero di utenti per far capire loro che i crimini non hanno genere". Tra le ricercate compare anche Olivera Pertrovic Ristic, ricercata in Italia per l'omicidio del gioielliere Aldo Carli nel dicemre del 2017.