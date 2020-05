La Croazia riapre le frontiere ai turisti ma non all'Italia

La Croazia ha riaperto le frontiere senza restrizioni ai cittadini di dieci Paesi Ue, nel tentativo di far ripartire l'industria turistica crollata per la pandemia da coronavirus. Ma i confini restano chiusi con l'Italia. Le porte si aprono invece per dieci Paesi in cui i numeri del contagio sono positivi: Austria, Repubblica Ceca, Estonia, Germania, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia e Slovenia. Segui in tempo reale tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui