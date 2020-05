Austria, Kurz: non apriremo a chi non ha la situazione sotto controllo

L'Austria blinda le frontiere contro quei Paesi "che non hanno ancora la situazione" dei contagi da coronavirus "sotto controllo". Lo ha dichiarato il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, sottolineando: "In nessun caso apriremo i nostri confini a questi Stati. Il governo federale farà tutto il possibile per promuovere le vacanze in Austria e per dimostrare che le vacanze da noi sono sicure".