La Corte di Strasburgo condanna il Cremlino per l'assassinio di Litvinenko

Il ricorso della moglie - Era stata la moglie di Litvinenko a presentare alla Corte il suo ricorso, sostenendo che il marito fu ucciso da persone che hanno agito per conto del governo russo o comunque con la connivenza e l'aiuto delle autorità di Mosca, e che queste ultime non condussero un'inchiesta adeguata per far luce sul caso.

Corte: "Agenti del governo russo" - Con la loro sentenza, i giudici di Strasburgo hanno dato pienamente ragione alla donna. Se le parti non chiederanno e otterranno un secondo esame, il provvedimento diventerà definito fra tre mesi. La Corte afferma che "esiste il forte sospetto che Andrey Lugovoy e Dmitriy Kovtun, gli uomini che avvelenarono Litvinenko, abbiamo agito in qualità di agenti del governo russo".

"Nessuna spiegazione soddisfacente dal Cremlino" - I giudici sottolineano inoltre che il Cremlino "non ha fornito alcuna altra spiegazione soddisfacente e convincente degli eventi o in grado di invalidare i risultati dell'inchiesta condotta dal Regno Unito". Condannando la Russia, anche per non aver condotto un'inchiesta sul suo territorio in grado di far luce sui fatti, e per non aver collaborato con Strasburgo durante la procedura, la Corte ha stabilito che Mosca dovrà versare 100mila euro per danni morali alla moglie di Litvinenko e altri 22.500 per le spese legali.