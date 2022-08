La città più bella del mondo è Chester, nel Regno Unito | Sul podio anche Venezia e Londra

A stabilirlo è il " rapporto aureo ", un parametro che è considerato come uno strumento utile a calcolare la bellezza architettonica. A livello numerico corrisponde al rapporto 1:1,618 . In sostanza, un edificio allineato a quelle misure avrebbe una forma armonica che lo renderebbe intrinsecamente bello. E in base a questi studi, gli scienziati hanno stilato una classifica in cui la Capitale italiana è proprio fuori dal podio, al quinto posto. Al secondo c'è Venezia e al terzo Londra.

Seguendo questo rapporto, alcuni ricercatori hanno setacciato il portale Google Street View alla ricerca di foto frontali di migliaia di edifici e strade occupate da case di città di tutto il mondo. Poi hanno tracciato dei punti agli angoli di ogni edificio per calcolare la "proporzione delle lunghezze più lunghe e più corte delle sue dimensioni". Queste proporzioni sono state quindi confrontate con il rapporto aureo per vedere come si abbinavano. E da quei calcoli, a rappresentare la perfezione, è stata Chester, cittadina di quasi 120mila abitanti, famosa per avere le cinte murarie meglio conservate del Regno Unito.

In base a queste analisima secondo la scienza. Chester si è così guadagnata il primo posto con la più alta percentuale di edifici,che si allineano con il "rapporto aureo". Al secondo posto, a chiudere il podio Londra. Roma si è classificata quinta con l'82 per cento dietro aBelfastla capitale dell’Irlanda del nord ha registrato l’82,9 per cento. Nella top 10 ci sono anche Barcellona (sesta, 81,9%), Liverpool (settima, 81%), Durham (ottava, 80,5%), Bristol (nona, 80%) e Oxford (10°, 79,7%).